Nigeria vs Angola – probabili formazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Laspera di evitare il calice avvelenato dell’etichetta di favorita della Coppa d’Africa quando affronterà l’nel quarto di finale di venerdì 2 febbraio allo Stadio Felix Houphouet Boigny. Le Super Aquile hanno sconfitto i vecchi rivali del Camerun negli ottavi di finale per superare la loro prestazione in AFCON 2021, mentre le Palancas Negras hanno eliminato l’inesperta Namibia per entrare nella storia registrando la prima vittoria nella fase a eliminazione diretta del torneo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLe aspettative erano basse prima che la squadra di José Peseiro giocasse l’esordio in Coppa delle Nazioni quindici giorni fa, ...

Coppa d'Africa 2024 dove vedere in tv e in streaming Nigeria-Angola e Congo-Guinea: indicazioni per sapere dove e come seguire le dirette dei 2 match