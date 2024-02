Nidi comunali Bologna | riaperte le iscrizioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 - Buone notizie per i genitori con bebè rimasti fuori dai. L’assessorato alla Scuola ha riaperto leche si chiuderanno alle ore 24 del 12 febbraio. La domanda, però, riguarda solo i 54 posti nei(parti time o full time) e 24 negli spazi bimbi liberi. Solo e solamente per questi si può inviare la richiesta attraverso il portale comunale e Scuole Online. Questa tornata extra riguarda i bimbi nati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 che non sono già iscritti nell’anno educativo in corso né a un nido comunale con accesso da graduatoria né a un servizio educativo 0-3 convenzionato. La nuova graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di marzo 2024: subito dopo inizierà l’inserimento dei bambini ammessi. La nuova opportunità di accesso al nido ...

