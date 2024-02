Nico subito pronto Kayode si candida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Italiano pare aver già deciso: per la trasferta di domani a Lecce, nonostante un orgaa livello offensivo ridotto quasi all’osso (specie sugli esterni, dove oltre a Kouame mancherà per squalifica Ikoné), il teca puntare ancora sul 4-2-3-1 che contro l’Inter, nonostante il ko, ha dato risposte confortanti sul piano del gioco. La scelta dovrebbe essere figlia essenzialmente di due motivi: la piena disponibilità che sia Sottil che Gonzalez hanno dato per partire dal 1’ (il classe ’99 ha del tutto recuperato dal fastidio che gli ha fatto saltare all’ultimo il match coi nerazzurri mentre l’argentino, dopo i 30’ della scorsa giornata, può già aumentare in modo considerevole il minutaggio) e la partenza in direzione Cagliari di Mina, che quasi certamente comporterà la promozione in pianta stabile in prima squadra del baby ...