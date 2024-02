Netflix si espone su Vince McMahon | Ecco cosa è stato detto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il mese di gennaio èricco di eventi, sia positivi che negativi in casa WWE. Pochi giorni dopo lo storico annuncio dello sbarco della WWE su Netlix il prossimo anno è uscito fuori lo scandalo di. In molti si aspettavano un dietrofront del colosso televisivo che fortunatamente non è avvenuto. Nella giornata di oggi il CCO Bela Bajaria si è espost sulla questione. Le sue parole “E’ andato, non è piu’ qui… è andato”.