Neonato abbandonato nell' androne di un palazzo | accanto al piccolo c' era un biglietto

Milano Giambellino, il neonato ha circa un mese: era avvolto in una coperta, è in buone condizioni di salute. È stato trovato da un residente del condomino Aler di via degli Apuli 4 ...Un neonato è stato abbandonato nell’androne di un palazzo di Milano nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio. Il piccolo, un maschietto di circa due mesi, è stato trasportato alla Clinica De Marchi per ...Il bambino si trovava in una cesta, avvolto in una coperta. A dare l'allarme l'inquilino che lo ha trovato davanti alla porta di casa ...