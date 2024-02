Nena | addio alla donna di 104 anni I soci di Aido e Avis in lutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)mamma enonna di tutti i volontari dell’e dell’della provincia di Lecco. È mancata l’altro giorno a Olginate la signora Anna. Aveva 104, compiuti il giorno dell’Epifania. Oltre ad essere la lecchese più longeva, era la decana appunto dei donatori di sangue e di organi e tessuti. Nel 1973 è stata anzi proprio lei a fondare insieme ad altri volontari la storica sezione dell’di Olginate e Valgreghentino, di cui custodiva gelosamente come un cimelio la tessera numero 17, sottoscritta il 22 febbraio 1974. Dei fondatori dell’olginatese era una dei due unici superstiti ancora in vita. A causa dell’età avanzata non potrà donare nulla ad altri del suo corpo, come probabilmente avrebbe voluto, se ...