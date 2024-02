NBA 2023 2024 | ai Thunder la sfida contro i Nuggets Ritorno a Portland con sconfitta per Lillard

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nottata ricca sui campi NBA con ben dieci partite andate in scena e qualche sorpresa che non è mancata. Damiantorna ae come prevedibile c’è l’accoglienza da Re da parte di quello che è stato il suo pubblico per quasi una carriera intera. Ma la serata per la guardia di Milwaukee alla fine non è stata indimenticabile sotto il piano dei risultati, con i Bucks che si sono fatti sorprendere 119-116 dai Trail Blazers nonostante lo stesso(25), Middleton (21) e Antetokounmpo (27) tutti sopra i 20 punti. I 24 di Simons e i 20 di Ayton permettono adi conquistare la quindicesima vittoria stagionale. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel big match tra ie i, OKC vince 105-100 in casa e riconquista il secondo posto della Western Conference. I campioni in ...