Navi europee nel Mar Rosso | si muove Aspides | chi guida l' operazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel Mar, entro il 19 febbraio, verrà lanciata anche la missionedell'Unione europea. Il suo scopo sarà «di proteggere ledagli attacchi degli Houthi», ha precisato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. Italia, Grecia e Francia «hanno offerto la possibilità» di assumere ladella missionenel Mar, ma «non è una gara: l'importante per noi è che parta la missione e che partecipi il maggior numero possibile di Paesi europei - ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del Consiglio informale Difesa a Bruxelles - mi auguro che possa diventare una missione più grande. Non riguarda soltanto noi, ma il mondo. Come Italia abbiamo detto che siamo disposti a partecipare offrendo una nave per tutta la durata della ...