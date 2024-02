Napoli | mercato in linea con la stagione Ma nessuno aveva creduto ai proclami di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildelincon la, maaidi De. La sessione invernale del calciodel, come ampiamente previsto, non ha avuto alcun sussulto. Per certi versi anche comprensibilmente. Il fallimento degli acquisti estivi ha invitato alla prudenza. Visto che non c’è stato alcun cambio nella dirigenza, Deha optato per una sessione low profile. Contrariamente a quanto dichiarato, ma davvero qualcuno gli? Quattro calciatori sono usciti, quattro sono entrati. Hanno lasciatoElmas (cessione definitiva al Lipsia per 25 milioni), Gaetano, Zanoli, ...