Napoli | Marcolin | “Il rebus del modulo…”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dario, ex giocatore (anche) dele opinionista DAZN, è intervenuto su Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilha creato una situazione per cui contro determinate squadre puoi giocare a tre in difesa, ma quando giochi in casa con le squadre come il Verona, il 4-3-3 è la filosofia con cui è stata costruita la squadra e che esalta le qualità dei singoli calciatori. Cambiare modulo non crea confusione: il 4-3-3 dà un segnale offensivo alla squadra, lanciando il messaggio ‘Andiamo a vincere’. Anche Guardiola cambia modulo a seconda delle squadre”. Se ilcontro l’Hellas… Se la squadra partenopea non vince con il Verona è un problema grande: la partita di domenica può diventare un buon rilancio per gli azzurri davanti ai propri tifosi. ...