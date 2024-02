Napoli | Gaetano al Granada | pressing spagnoli

Gianluca Gaetano potrebbe essere una delle cessioni last-minute da parte del Napoli in questo ultimo giorno di mercato invernale. Il calciatore spinge per avere maggiore spazio. Il suo agente ha più ...Valutazioni in corso per il futuro di Gianluca Gaetano. Il Napoli vorrebbe tenerlo ma c'è il pressing di Cagliari e Granada ...Gaetano non è un titolare del Napoli: domenica scorsa, in casa della Lazio, è partito dalla panchina prendendo il posto di Demme a mezz'ora dalla fine. Anche per questo l'ipotesi di un prestito, per ...