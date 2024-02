Napoli | ‘El Pampa Sosa’ | “Mazzarri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel corso della trasmissione ‘A tutto’ in onda su Tele A, l’ex attaccante del ‘Ciuccio’ Roberto Sosa ha parlato del momento della squadra partenopea. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ognuno può preferire una formazione ed uno schieramento, si vince e si perde con tutti i moduli e non è quello il problema, ma il messaggio che dà l’allenatore. Se alleni per attaccare o per aspettare e ripartire o difendere soltanto, lì iniziano i problemi. Con la Lazio molti si focalizzano su quella partita, ma lo stesso è accaduto con l’Inter, col Monza, col Cagliari, il Torino. Con la Lazio non ha tirato in porta, ma anche col Torino lui mette Mazzocchi al posto di Zielinski per fare la linea a 5 prima del rosso”. Se ilgiocherà come all’Olimpico… “A Roma l’obiettivo era il punto, giocando così fai fatica ad arrivare quarto perché non approfitti ...