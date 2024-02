Napoli | Demme va fuori dalla lista Serie A | qual è stata la sua reazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il futuro di Diegoè a rischio, il centrocampista azzurro va incontro a diverse complicazioni, tra cui l’essererosa. Non è una stagione rosea per il centrocampista Diego, il giocatore varosa. Dopo l’anno anonimo durante lo scorso campionato, la situazione sembra essere peggiorata. Adesso, l’azzurro rischia maggiormente:i sono le conseguenze per la sua carriera calcistica e soprattutto,la suadavanti ad un evento così drastico?A Il centrocampista tedesco, dopo l’arrivo dei nuovi acquisti di gennaio al, sarà infatti escluso ...

Oggi si cercherà una soluzione di emergenza per Diego Demme, una nuova squadra che possa acquistare il giocatore ormai fuori dal progetto Napoli e garantirgli un vero nuovo inizio, al centro del ...Diego Demme resta, ma saluta Napoli. Fuori dalla lista di Serie A. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non c’è più posto per lui nella lista per la Serie A, perché il Napoli deve ...Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano Walter Mazzarri ha ancora una decisione da prendere riguardo ...