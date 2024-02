Napoli | da Samardzic al difensore che non c'è | mercato tappabuchi e tardivo | sperando nelle scommesse

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Era il 29 dicembre scorso e, in seguito ad uno 0-0 maturato contro il Monza davanti ai propri tifosi, in conferenza stampa si presentava Aurelio...

Napoli non molla Samardzic nonostante ostacoli. Diritti d’immagine e commissioni frenano l’ affare . Juventus in competizione. Nonostante le ... (napolipiu)

Il tabellone del calciomercato invernale della Serie A 2023-2024 con i nuovi acquisti, le cessioni di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e di tutte le ...Pronostici Serie A 2023-24 23a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca dal 2 al 5 febbraio 2024. Riflett ...Per vincere lo Scudetto l'Inter dovrà sudare più del previsto, ne è convinto Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo.