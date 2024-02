Napoli-Conte | feeling reciproco | “Prima o poi vengo lì e vinco” Resta in cima ai desideri di ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 febbraio 2024)il preferito di ADL per ildel futuro, come conferma De Maggio: “Antonio è attratto dagli azzurri e non ha firmato col Milan”. Antonioè il principale candidato di Aurelio De Laurentiis per sostituire Walter Mazzarri sulla panchina delal termine di questa stagione. Secondo il giornalista Valter De Maggio, non è vero che il tecnico abbia già rifiutato gli azzurri: “ci sta pensando e prenderà la sua decisione, non ha firmato per il Milan come si dice“. L’allenatore pugliese sarebbe molto attratto dalla piazza di, come confessato in passato allo stesso De Maggio: “o poi”, le parole di...