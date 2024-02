Napoli | che gioia per Mazzocchi | in arrivo una bambina

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il terzino del, arrivato a gennaio dalla Salernitana, aspetta una: l’annuncio alla famiglia nella festa con la compagna.immensa in casa. Pasquale, terzino arrivato dalla Salernitana nel mercato di gennaio, sta per diventare papà di una. Il giocatore napoletano lo ha annunciato ieri, in una festa insieme alla compagna Tonia, ai parenti e agli amici più stretti. La gravidanza era stata resa nota dalla coppia già lo scorso dicembre sui social. Ora è arrivata la lieta notizia del sesso del nascituro, che renderàpadre per la prima volta. Per il terzino, trasferitosi da poco in città, si tratta di un momento magico, impreziosito dall’esordio con la maglia azzurra nelle ultime gare di ...