Napoli Caserta | inchiesta scommesse clandestine internazionali | server controllati da società serba

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aversa. I terminali per leillegali – al centro dell’che ha portato oggi a 11 arresti – erano collegati con siti riferibili a unaaustriaca, il cuiera localizzato in Gran Bretagna sebbene fosse controllato da unaattraverso una sede occulta all’interno di un centro commerciale. La circostanza è emersa nel corso della conferenza stampa svoltasi nella procura diNord, ad Aversa () a cui ha preso parte il procuratore Maria Antonietta Troncone e indetta per illustrare i dettagli di una complessa indagine dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza didurata oltre un anno. Le quote sociali dellaaustriaca ...