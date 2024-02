Napoli | buone notizie | recupera Anguissa | torna anche un infortunato

Buone notizie per il Napoli che ritrova definitivamente Zambo Anguissa e Natan. I due calciatori hanno preso parte all'intera seduta andata in scena ...Infortunati Napoli - Buone notizie per Mazzarri in vista dell'imminente sfida della 23^ giornata contro il Verona. Il tecnico ...Aurelio De Laurentiis non ha finalizzato l'acquisto del difensore, era stato trovato persino un accordo con la società della famiglia Pozzo per Perez.