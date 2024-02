Napoli | Anguissa e Natan in gruppo | pronti per il Verona

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center in vista della sfida di domenica contro il. Tornano inche saranno disponibili per Mazzarri Il report delinLa squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente partitina a campo grande. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo.hanno fatto intera seduta in. Coltornerà anche Khvicha Kvaratskhelia che ha scontato la squalifica. La stagione di Khvicha, tra alti e bassi, risulta comunque importante finora (5 gol e 4 assist in 19 partite). Nulla ...