Napoli Alcolici a 15enni | chiuso temporaneamente noto bar del centro storico

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Scatta la chiusura temporanea di unlocale deldi. A deciderlo è il Questore che, su proposta della Polizia Municipale di, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale del. L'articolo Teleclubitalia.

Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al ...In particolare, nella serata dello scorso 2 dicembre, gli agenti del Dipartimento Sicurezza Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori, nello ...Si tratta di una scelta coraggiosa o di una semplice necessità di ribadire la propria presenza in una particolare nicchia di mercato Monster Energy raddoppia fondamentalmente la propria offerta di al ...