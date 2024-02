Nantes vs Lens – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo aver superato la metà della campagna di Ligue 1, ilcercherà il suo primo trionfo nazionale del 2024 ospitando ilsabato 3 febbraio allo Stade de la Beaujoire. Nella diciannovesima giornata, la Maison Jaune ha ottenuto solo un pareggio per 0-0 con il Reims, mentre Les Sang et Or hanno vinto il primo incontro di campionato dell’anno lo scorso fine settimana, per 2-0 sul Tolosa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSono passate solo un paio di settimane dalla ripresa della campagna di Ligue 1, ma ilcontinua a faticare, senza vittorie in cinque incontri interni consecutivi e senza gol nelle ultime due gare. Segnare ...