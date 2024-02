Music Day Roma | 40^ edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giunto al traguardo della quarantesima, ilDay, la Fiera del Disco della Capitale, è ormai da anni un riferimento per collezionisti e cultori del vinile, amanti dellaa e addetti ai lavori. Un luogo dove trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, ma anche poster, oggettistica, accessori e memorabilia per tutti i gusti e per tutte le tasche. Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia scelti fra i migliori e più professionali per garantire gli acquirenti mettendoli al riparo da ingannevoli proposte che purtroppo vanno diffondendosi sempre più nel sottobosco del ...