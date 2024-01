Mpasinkatu | ”La Premier è uno degli obiettivi di Osimhen”

(Di giovedì 1 febbraio 2024): ”Dove potrebbe andarein estate? Laè uno dei suoi, poi bisogna vedere se entreranno di mezzo altre big” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Malu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano. Queste le sue parole:molto contentoascolti che sta facendo la Coppa d’Africa su Sportitalia “Sono molto contentoascolti che sta facendo la Coppa d’Africa su Sportitalia. Questa cosa che gli italiani siano incollati a vedere la Coppa d’Africa mi rende molto contento. La Coppa d’Africa del 2025 in Marocco si giocherà a giugno/luglio. Nigeria grande favorita? Nigeria grande favorita? Per la griglia che c’è ai quarti, la Nigeria la ...

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano.Il Napoli deve trovare un sostituto degno di Osimhen sul mercato, considerato che il nigeriano a fine stagione lascerà la squadra azzurra.Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del suo assistito: "Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha ...