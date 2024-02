Morto nel tragico schianto sull’Asse | venerdì l’addio a Diego Kodric

Lorenzo Pjetrushi, il 18enne di Ormelle morto dopo nove giorni in ospedale a Treviso in seguito a un incidente stradale, stava facendo car surfing . ... (open.online)

Cilavegna , 1 febbraio 2024 – Ad essergli fatale è stato tutta probabilità un malore che lo ha colto mentre si trovava in aperta campagna non ... (ilgiorno)

Diresse tra l’altro l’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI – Conferenza Episcopale Italiana. Tra le sue iniziative vi fu il Progetto Policoro, avviato insieme al Servizio ...Al primo posto c'è il calcio, mentre il politico più citato è Giorgia Meloni: i temi più popolari sul web in Italia nel 2023 ...Un neonato abbandonato con un messaggio del padre è stato ritrovato a Milano. Nel biglietto la scritta: "La madre è morta".Ilary choc su Totti e Noemi: “Stanno insieme da prima dell’inizio della crisi tra me e Francesco” Bentornati al Sud, è ufficiale: in arrivo il terzo capitolo della saga con Alessandro Siani e Claudio ...Nel primo episodio di Mare Fuori 4 – disponibile dal 1° febbraio 2024 in anteprima streaming su RaiPlay – avviene già una morte importante, ma chi muore Scopriamo la verità già lo scorso 28 ottobre 2 ...