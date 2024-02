Morto nel rogo della sua auto | venerdì in Borgo Santa Caterina i funerali di Diego Kodric

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bergamo. Saranno celebrati nella mattinata di(2 febbraio) alle 10 idi, il 52enne padre di due figliemartedì mattina nelsua Renault Kadjar, andata in fiamme dopo lo scontro con un camion lungo l’Asse interurbano, all’altezza di Presezzo. Per cause sconosciute, forse un malore o una distrazione, intorno alle 11ha invaso la corsia opposta mentre viaggiava da Lecco verso Bergamo e si è scontrato frontalmente con il mezzo pesante guidato da un 46enne ucraino, rimasto illeso, che procedeva in direzione opposta. L’trasportare è subito sceso per cercare di soccorrere il 52enne, ma in pochi istanti la vettura ha preso fuoco e per lui non c’è stato scampo. ...