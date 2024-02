Morta in casa da due settimane a 60 anni | è giallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fermo, 1 febbraio 2024 - Non la vedevano uscire dadel 9 gennaio scorso, quindi una parente ha contattato su Facebook il presidente del Comitato residenti, che ha lanciato subito l’allarme. Purtroppo, però, non c’era più nulla da fare, quella donna era giàda tempo. E’su una 60enne di origini ucraine, il cui corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione a Lido Tre Archi di Fermo, in un palazzo di via Mattarella. L’allarme è scattato intorno alle 18,30 quando il presidente del Comitato residenti Tre Archi, Gabriele Voltattorni, è stato contattato su Facebook da una parente della vittima che non aveva notizie della donna da tre. Voltattorni si è subito recato in via Mattarella per suonare al campanello della donna e anche in questo caso nessuna risposta. ...