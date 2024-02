Monza da Challenge Cup Si sbarazza del Galatasaray

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Altro che stanchezza per la Mint Vero Volley: i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli, reduci dall’esaltante ma dispendiosa Final Four di Coppa Italia a Casalecchio di Reno (Bologna) in cui si sono arresi solamente alla Sir Susa Vim Perugia dopo aver battuto i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, ieri sera hanno battuto 3-0 i turchi delHDI Istanbul. All’Opiquad Arena, nella semifinale d’andata dellaCup, l’incognita maggiore era proprio legata all’energie rimaste a Gianluca Galassi e compagni che invece sono partiti fortissimo. Il primo set è stato chiuso 25-17 a suon di muri, con l’attacco ospite che ha faticato tantissimo, nonostante le alzate precise dell’ex Jan Zimmermann, arrivato in corsa la stagione passata in Brianza dopo l’infortunio di Cachopa. Proprio il regista brasiliano, in forma ...