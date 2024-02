Montopoli | incidente sulla Tosco Romagnola | tratto chiuso e traffico deviato

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Val D’Arno (Pisa), 1 febbraio 2024 –strada statale 67. È successo al km 30,000 ain Val D’Arno, in provincia di Pisa. Ilè stato provvisoriamentee ilviabilità alternativa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’e il personale di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell’. Notizia in aggiornamento

Incidente lungo la via Tosco Romagnola questa mattina poco dopo le 6 a Montopoli, in località Angelica. Due veicoli si sono scontrati, causando la chiusura del tratto stradale da parte di Anas.