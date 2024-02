Montella | «Calhanoglu ottimizza! Con la Turchia gioco diverso dall’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)da qualche mese è il commissario tecnico dellae, assieme a, ha ottenuto la qualificazione agli Europei del prossimo giugno in Germania. A Sky Sport parla del centrocampista dell’Inter. UOMO CHIAVE – Da Vincenzo, commissario tecnico della, l’elogio a Hakan: «Ha trovato una nuova posizione, che io ancora non ho sperimentato con lui in nazionale. All’Inter gioca con tre difensori alle spalle più due centrocampisti ai lati, noi giochiamo diversamente e non so se può farlo. È maturo, riesce a ottimizzare la sua qualità tecnica e fisica. Riesce a gestire i momenti della partita, a guidare i compagni e fa gol. Sa leggere la partita, sa leggere le situazioni dicon facilità e lo si vede in campo: ottimizza tutto il ...