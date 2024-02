Montella | “Calhanoglu meglio all’Inter che al Milan | vi spiego perché”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Vincenzo, ex allenatore dele attuale Commissario Tecnico della Turchia, ha parlato di Hakan, oggi all'Inter

In Campidoglio l'attuale ct della nazionale della Turchia Vincenzo Montella ha ricevuto il Premio Euro Mediterraneo. Un riconoscimento,... (calciomercato)

Vincenzo Montella , ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ex rossonero Vincenzo Montella (pianetamilan)

Illuminante. Difficile trovare un aggettivo miglior e che riesca a definire la prestazione, ma, in generale, tutto l’avvio di stagione... (calciomercato)

Si sprecano i paragoni illustri e tra i più eccellenti e lusinghieri c'è quello con Del Piero, ma Montella ci va coi piedi di piombo anche per il bene di Yildiz, chiamato solo a restare concentrato su ...Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il ct della Turchia si è soffermato su Hakan Calhanoglu, sottolineando come il passaggio dal Milan all'Inter abbia giovato molto all'ex ...Montella da qualche mese è il commissario tecnico della Turchia e, assieme a Calhanoglu, ha ottenuto la qualificazione agli Europei del prossimo giugno in Germania. A Sky Sport parla del centrocampist ...