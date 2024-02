Montalto di Castro | riqualificati gli antichi archi del centro storico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Proseguono le attività di riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale con la ristrutturazione deglipresenti all’interno delle mura del. L’opera di riqualificazione è stata possibile grazie alla partecipazione nel 2019 al bando pubblico della Regione Lazio per la “Progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici. I lavori, assegnati nel febbraio 2022, hanno interessato glidi via Castrense, via Cappelloni, via delle Casacce, vicolo del Compustista, via della Rimessa, via della Vota Buia, via Tripoli e via dell’Archetto.Nel bando regionale è altresì previsto il restauro di parte della facciata del Palazzo Comunale (in cantiere ...