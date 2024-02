Montalto celebra lo sport come strumento di inclusione e ricorda Miguel Sanchez 

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di Castro, 1 febbraio 2024 – Lunedì 5 febbraio, alle ore 9:00, il Teatro Comunale Lea Padovani ospiterà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale die dell’Ipseoa A.Farnese per assistere all’evento “di tutti, per tutti e con tutti”, organizzato dal Comune in collaborazione con la Poliiva. “Sarà l’occasione per un viaggio attraverso tanti esempi di– dichiara il delegato alloEmanuele Miralli – in cui loha indicato alla società la via da percorrere. Loè un formidabiledidimostra anche la recente decisione del Parlamento di riconoscerne il valore formativo e sociale inserendolo ...