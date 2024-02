Monreale | oltre 200 dosi di coca in casa | arrestato 29enne

I carabinieri della compagnia di Monreale con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 29enne di San Cipirello, per detenzione e spaccio di droga. I militari […] ...La casa delle Gioie di Monreale ha organizzato un evento speciale per far divertire i bambini in vista del Carnevale. L'appuntamento è per giovedì 3 febbraio alle ore 15:30 presso il Circolo Italia. D ...I Carabinieri della Stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ...