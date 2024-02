Monia Bortolotti accusata di aver ucciso i due figli | parola allo psichiatra dei casi Cogne e Pifferi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bergamo, 2 febbraio 2024 – La data già si conosce: 9 maggio. Quel giorno verrà discussa in incidente probatorio la perizia chiesta dal pm Maria Esposito su, la 27enne mamma di Pedrengo, in carcere (dopo essere stata piantonata in Psichiatria per due mesi)dii suoi due bambini, Alice, di 4 mesi, e Mattia, 2 mesi. Per il gip l’incarico è stato affidato ai medici Patrizia De Rosa e Elvezio Pirfo, quest’ultimo è loforense chiamato a valutare la capacità di intendere e volere di Alessia, la mammadilasciato morire di stenti laoletta di soli 18 mesi. Delitto diPirfo, 70 anni, ha seguitocome quello ...

Elvezio Pirfo incaricato dalla Procura di valutare le prove contro la mamma di Pedrengo, in carcere dopo due mesi in ospedale ...Monia Bortolotti, accusata di duplice infanticidio, quando il cuore del figlio Mattia è entrato in affanno avrebbe chiamato con un ritardo di venti ...La 27enne di Pedrengo si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso, in momenti diversi, i due figlioletti di 4 e 2 mesi. La giovane mamma avrebbe allertato i soccorsi per il secondogenito con 20 mi ...Monia Bortolotti è indagata per la morte dei suoi due figli, i piccoli Mattia e Alice. Secondo la pm Maria Esposito che sta lavorando al caso, quando il neonato ebbe una crisi il 25 ...