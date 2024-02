Mondiali nuoto 2024 | Pedotti | Minisini e Cerruti-Ruggiero al via nell’artistico Giallombardo | “C’è voglia di far bene”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Doha, Aspire Dome. Venerdì 2 febbraio inizierà l’avventura delartistico aiin Qatar e alla vigilia delle gare, a fare il punto sul momento degli azzurri, è il direttore tecnico della Nazionale, Patrizia: “Per Giorgiola musica è quella che abbiamo utilizzato l’anno scorso, abbiamo soltanto rivisitato qualche piccolo elemento all’interno del singolo. Anche quello di Susannaè lo stesso esercizio ed anche con lei abbiamo rivisitato qualche piccolo dettaglio. Stessa cosa nel doppio tecnico di Lindae Lucrezia, in cui abbiamo alzato leggermente il coefficiente di difficoltà – dice ai microfoni della Feder-. L’obiettivo è quello di entrare in finale, una volta dentro vedremo cosa fare. In ...