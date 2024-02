Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 2 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

(Di giovedì 1 febbraio 2024), venerdì 2, prenderanno il via idegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-1 saranno la danza in vasca e le gare dal trampolino e dalla piattaforma ad animare la scena. Nel nuoto artistico sarà l’occasione per ritrovare inGiorgio Minisini. L’azzurro, costretto a saltare i2023 di Fukuoka (Giappone) per un infortunio importante al ginocchio sinistro, sarà presente anche per prendersi una rivincita. La sua avventura inizierà dai Preliminari del solo tecnico uomini. Fari puntati anche sul duo tecnico formato da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. In questa sede ci si gioca il pass olimpico e le nostre ...

Domani, venerdì 2 febbraio, prenderanno il via i Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno ban ...Nella seconda settimana toccherà alle grandi altezze. Sabato al via nello scenario dell'Old Port di Doha scatteranno anche le prove di fondo che vedranno subito in gara i protagonisti della 5 e 10 ...In Qatar una rassegna iridata atipica, con tante stelle assenti. Per Settebello e Setterosa ultima occasione per strappare il pass per le Olimpiadi ...