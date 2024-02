Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 2 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)(Qatar), 1- Tutto è pronto per idi, in programma dal 2 al 18, in Qatar. L'evento riguarderà 31 discipline maschili e 36 femminili, per un totale di 75 gare in cui la spedizione italiana potrà schierare una batteria di tutto rispetto. Il programma generale prevedein corsia,in acque libere,artistico, palla, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, ma ad aprire la prima giornata di gare, quella di venerdì 2, saranno danza in vasca, trampolino e piattaforma. I riflettori, in casa Italia, saranno puntati su Giorgio Minisini, che nel 2023 era stato costretto a saltare i ...