Mondadori acquisisce 51% di Star Shop Distribuzione

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gruppo: finalizzata l’acquisizione del 51% diIl Gruppo(sito) comunica che in data odierna, tramite la propria controllataLibri S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale sociale diS.r.l., operativa nel segmento dei fumetti con editoria e gadget e attiva in particolare nelladi editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti vendita – diretti e affiliati – nel medesimo segmento. L’operazione, nei termini comunicati al mercato lo scorso 29 giugno 2023, e a fronte dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a norma della Legge 287/1990 – come ...