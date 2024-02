Molotov contro il consolato Usa | alta tensione a Firenze | la pista inquietante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un episodio che non ha, fortunatamente, causato feriti. Ma che, al tempo stesso, non può e non deve essere minimamente sottovalutato. Perché il marchio di fabbrica è talmente evidente da non lasciare dubbi sulla matrice. Due bottiglie incendiarie sono state lanciate questa notte, all'incirca alle quattro, verso ildegli Stati Uniti di America a. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti di una persona o di due. Gli ordigni sono stati tirati da una strada laterale ma non hanno raggiunto l'edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. Accertamenti per risalire agli autori sono in pieno corso. Le bottiglie hanno fatto delle fiammate sull'asfalto e non risultano al momento danni né materiali né tanto meno a persone. La zona è, ovviamente, ...