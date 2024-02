Molotov contro il Consolato Usa a Firenze | le reazioni | “Gesto gravissimo”

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Dure ledi condanna per quanto accaduto a, dove nella notte sono state lanciate bottiglie incendiarieilUsa. "Esprimiamo indignazione per il lancio di bottiglie incendiarieilUsa a. Auspichiamo si faccia chiarezza e si identifichino al più presto i responsabili di untanto grave quanto inquietante". Così ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti. “Un'azione del genere deve trovare la netta condanna da parte di tutti gli schieramenti politici senza esitazione alcuna. La dialettica politica che è alla base del confronto democratico deve arginare e respingere la violenza e il terrorismo che solo una ...

Un episodio che non ha, fortunatamente, causato feriti. Ma che, al tempo stesso, non può e non deve essere minimamente sottovalutato. Perché il ... (iltempo)

"Ferma e assoluta condanna per il gravissimo gesto ai danni del consolato Usa di Firenze, contro cui la scorsa notte sono state scagliate due bottiglie incendiarie". E' quanto esprime ...FIRENZE – Due bottiglie incendiarie sono state scagliate la scorsa notte nelle vicinanze del consolato americano a Firenze, sul lungarno Vespucci. Immediata la solidarietà del sindaco di Firenze, ...Un episodio che non ha, fortunatamente, causato feriti. Ma che, al tempo stesso, non può e non deve essere minimamente sottovalutato.