Moda e design | il 2024 sarà l' anno in stile medusa!

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Be Jelly” (in inglese medusa è jellyfish, letteralmente pesce gelatina/mollusco), ovvero sii… fluido, etereo, affascinante, in una parola innovativo. Dalle decorazioni per la casa, all’altae alle idee di bellezza, l'estetica della medusa si prepara a conquistare il, con silhouette e accessori gonfi, tonalità lilla e blu, tessuti iridescenti e linee fluide. Secondo il rapporto Pinterest, negli ultimi mesi, è aumentata la ricerca di termini come “medusa blu” (+155%), “cappello medusa” (220%) e “lampada medusa” (95%). I primi segni della tendenza includono il look in lattice lilla di Timothée Chalamet alla première di "Wonka" a Tokyo, le frizzanti collane di diamanti gelatinose sfoggiate da Justin e Hailey Bieber negli ultimi mesi, realizzate su misura dal gioielliere Alex Moss, e gli occhiali da sole rosa Loewe sfoggiati sempre da Bieber ...