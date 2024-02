Moda | artigianato e cultura | nasce il Premio “Le mani di Napoli–Saxifraga” Riconoscimento a Bellenger

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di eccellenza eil“Ledi Napoli Saxifraga – Idee e fatti”, promosso dall’Associazione degli artigiani di eccellenza della“Ledi Napoli”, presieduta da Giancarlo Maresca e con Damiano Annunziato vicepresidente. Ilintende valorizzare le personalità che hanno contribuito con la loro arte e professionalità allo sviluppo di Napoli. Focus sullaper questa prima edizione: ad essere premiato sarà Sylvain, fino allo scorso dicembre Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, per il suo contributo al patrimoniole di Napoli con idee brillanti e azioni concrete. La cerimonia di premiazione è in ...

Un incremento dal 28% in un solo anno di barbieri e barbarie old style. E spunta il fenomeno dei parrucchieri etnici: la moda della barba porta lavoro ...Una mostra di cappelli di alta moda La mostra, che sarà allestita nelle sale di Palazzo ...seguito da una tavola rotonda che mette in luce l’arte dell’artigianato di lusso, con illustri ospiti quali ...L’idea arriva da Napoli, dalla cooperativa Eva e dall’ente nazionale per il microcredito. L’obiettivo è puntare sull’autoimprenditorialità nel settore della moda. “La bellezza nasce dall’autostima ric ...