Mo | Wafa | ‘decine di palestinesi uccisi e feriti a Gaza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gaza, 1 feb. (Adnkronos) – ?Un certo numero di persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nei bombardamenti con missili e artiglieria israeliani nella zona occidentale della città di Gaza. Le ambulanze non sono riuscite a raggiungerli per trasportarli all?ospedale di al-Shifa?. Lo scrive l’agenzia palestinese, aggiungendo che ?i bombardamenti dell?artiglieria israeliana continuano sul quartiere di al-Amal e nelle vicinanze della sede della Mezzaluna Rossa Palestinese, a ovest della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, per l?undicesimo giorno consecutivo?. L'articolo CalcioWeb.