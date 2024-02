Mo | Wafa | ' coloni israeliani assaltano il complesso della moschea di al-Aqsa'

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gaza, 1 feb. (Adnkronos) - Decine di, sotto la protezionepolizia, hanno fatto irruzione questa mattina neldi al-, a Gerusalemme est. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese, citando testimoni secondo i quali isono entrati in gruppi separati.

Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele-Hamas, Biden accusa Iran dell'attacco in Giordania. Razzi Hamas su Tel Aviv ...Austria, Giappone e Romania si aggiungono alla decina di Paesi che ha sospeso gli aiuti all'Unrwa. Si cercano soluzioni alternative per l'assistenza umanitaria ai palestinesi a Gaza. L'estrema destra ...Una tregua di 35 giorni durante i quali tutti gli ostaggi israeliani saranno rilasciati: sarebbe questo, secondo il quotidiano Haaretz il contenuto della bozza per un accordo tra Hamas e Israele, che ...