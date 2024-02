Mo | Parisi Setteottobre | “Memoria del passato pretende la verità sul futuro”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Oggi è la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel Mondo. Dopo il 27 gennaio, il Giorno delladella Shoah, un’altra giornata per ricordare. Ma quest’anno nulla è come gli altri anni. Oggi è drammatico il sentimento di frustrazione per queste ricorrenze: perché abbiamo speso tante parole in