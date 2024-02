Mo | Idf | ' evacuare aree a ovest di Gaza City | inclusi campi profughi'

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha intimato ai residenti didi lasciare immediatamente ledi, compresi idi Shati, Rimal e Sabra. Lo scrive Ynet News. "Per la vostra sicurezza vi invitiamo a lasciare immediatamente l'area attraverso il corridoio umanitario e dirigervi verso le zone sicure", ha detto in un messaggio in lingua araba il portavoce dell'Idf.

Martedì un camion ha attraversato il valico di Kerem Shalom per riconsegnare alle autorità palestinesi i corpi di circa 80 persone uccise dalle forze israeliane. Le vittime sono state sepolte in una f ...Una tregua di 35 giorni durante i quali tutti gli ostaggi israeliani saranno rilasciati: sarebbe questo, secondo il quotidiano Haaretz il contenuto della bozza per un accordo tra Hamas e Israele, che ...Media israeliani affermano che ci sarebbe un'intesa di base con Hamas sulla maggior parte dei termini di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Il movimento islamista ...