Missione nel Mar Rosso | sgarbo all’Italia Ecco chi avrà il comando

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tensione altissima nel Mar, al via laeuropea Aspides. L’iniziativa verrà lanciata entro il 19 febbraio e il suo scopo sarà quello di proteggere le navi dagli attacchi degli Houthi. Le unità navali europee avranno compiti strettamente difensivi e opereranno in coordinamento con l’operazione “Prosperity guardian” degli Usa. Per quanto riguarda le forze in campo, si parla almeno di tre unità. Il quartiere generale dellasarà probabilmente a Larissa, in Grecia, ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto. “La decisione è stata concordata ieri tra tutti i ministri della Difesa ma non è ancora ufficiale perché la decisione non è dei ministri di Difesa, che sono la parte tecnica, ci sarà poi la riunione del 19 dei ministri degli Esteri. Questo dovrebbe essere l’assetto finale di quello che l’Unione Europea ...