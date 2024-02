Misseri esce di cella l’11 febbraio Il sindaco di Avetrana in trincea | | No al ritorno del circo mediatico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Micheledal carceregrazie allo sconto di pena di 2 anni per buona condotta enon a norma. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi uccisa nell’agosto 2010 tornerà a vivere adnella villa del delitto. Per l’omicidio, la figlia Sabrina e la moglie Cosima scontano l’ergastolo mentre l’uomo era stato condannato per soppressione di cadavere e diffamazione. A585 giorni sono stati decurtati per via della buona condotta e altri 140 per la norma che prevede uno sconto di pena per aver trascorso la detenzione in uno spazio privo dei requisiti minimi. "È più un discorsola presenza didopo l’uscita dal carcere – ha detto ilAntonio Iazzi –. È meglio guardare ...