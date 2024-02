Miriam Leone e l’allenamento dopo il parto | “Farò yoga e pilates”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 1 febbraio 2024), da poco diventata mamma del piccolo Orlando, ha raccontato in alcune storie Instagram di voler ricominciare a fare attività fisica. “Sto piano piano iniziando a pensare di rimettermi in forma (anche se la mia nuova forma è quella di madre),il. Dalla prossima settimana, posso riprendere ad allenarmi”, ha esordito. L’attrice, però, ha spiegato di aver bisogno di riprendereadottando un approccio soft: “Inizierò con un po’ diperché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità”. E ha aggiunto: “Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere totale, ed è importantissimo per la nostra salute…”. ...