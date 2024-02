Minaccia di morte la sorella con un fucile e aggredisce i poliziotti | arrestato 45enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fermo, 1 febbraio 2024 - Prima hato dilacon une, all’arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti nel tentativo di darsi alla fuga. Per questo motivo gli uomini della questura hannoun pregiudicatodi Fermo per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e aggressione ai danni della. Tutto è iniziato la sera del 27 gennaio scorso quando è giunta sulla linea d’emergenza 112 una richiesta d’intervento per un’aggressione tra conviventi, ovvero dell’uomo ai danni della. Gli agenti della squadra volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno cercato di calmare l’aggressore, che si trovava in uno stato di estrema agitazione, e di allontanarlo dalla ...